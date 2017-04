Georges Richmond champion de semi-marathon à Auckland

AUCKLAND, le 22 avril 2017 -Le coureur tahitien Georges Richmond participe aux épreuves de course d'endurance des World Masters Games 2017, un événement sportif organisé tous les quatre ans, qui se déroule en ce mois d'avril à Auckland. Il vise particulièrement les anciens athlètes professionnels et anciens olympiens, mais est ouvert à tous les amateurs.Et dès le premier jour de compétition Georges Richmond s'est fait remarqué en se classant 4ème au semi-marathon (21 kilomètres), où 502 participants étaient inscrits. Dans sa catégorie des 50-54 ans, il s'empare même de la médaille d'or avec un temps de 1 heure 13 minutes et 33 secondes (01:13:33 ).Le Polynésien n'a peut-être pas fini de faire parler de lui puisqu'il est également inscrit aux épreuves de Track and Field (athlétisme) et de Cross Country (fond).Malheureusement les photographes officiels de la course n'ont pas donné d'amour à notre coureur, donc en illustration nous vous proposons le départ de la course 10km, et notre champion ci-dessous.