«Gauguin. L’alchimiste» au Grand Palais à Paris du 11 octobre 2017 au 22 janvier 2018

PAPEETE, le 31 mai 2017- Les Polynésiens de métropole, comme ceux du Fenua qui se rendront à Paris prochainement, ne manqueront pas une exposition qui s’annonce exceptionnelle, consacrée au peintre Paul Gauguin, dont on a peu parlé depuis les grandes manifestations organisées en 2003, à l’occasion de la commémoration du centième anniversaire de sa mort à Atuona (Hiva Oa).



Gauguin fait donc cette année son grand retour sur la scène artistique française, à travers une exposition intitulée « Gauguin. L’alchimiste » qui lui sera consacrée en plein cœur de Paris, au Grand Palais, du mercredi 11 octobre au lundi 22 janvier 2018. Un trimestre entier, voilà qui va laisser le temps aux visiteurs, toujours nombreux dès lors qu’il s’agit du peintre dont les œuvres sont aujourd’hui les plus cotées de la planète, d’apprécier ces toiles et sculptures de «notre» peintre des tropiques.



Paul Gauguin (1848-1903), peintre postimpressionniste, est considéré comme le chef de file de l’École de Pont-Aven, l’inspirateur des nabis et l’un des artistes français majeurs du XIXe siècle.



L’exposition du Grand Palais retrace l’ensemble de sa carrière et son travail révolutionnaire sur la matière, quelle qu’elle soit : peinture, dessin, gravure, sculpture sur bois, céramique, etc. Le parcours met en lumière son intérêt obsessionnel pour les arts appliqués, qui occupe un rôle central dans son processus de création et va l’amener à défier la tradition. C’est à la fois une grande rétrospective et un regard entièrement nouveau qu’offrira cette exposition.



L’exposition est organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, le musée d’Orsay et The Art Institute of Chicago.