Gala Miss Tahiti : les candidates ont enflammé la scène

FAA'A, le 11/06/2017 - Soirée "White" réussie pour le gala Miss Tahiti qui s'est tenu samedi soir sur le motu de l'Intercontinental. Défilés avec plusieurs tenues ou encore shows traditionnels, les candidates ont assuré. Et l'enjeu était de taille puisque le public devait élire sa candidate favorite, ce qui lui permettra de se hisser dans le quatuor final le soir de l'élection.



Élégance, charme et beauté, la soirée de gala de Miss Tahiti s'est tenue samedi soir sur le motu de l'InterContinental, afin de récolter des fonds. Un événement où les convives ont pu découvrir notamment les dix candidates, dans un cadre chaleureux et convivial.



Cette soirée " white ", où le public était vêtu de blanc, a été animée par Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014.



Dans une ambiance musicale assurée par le groupe Pepena, ce rendez-vous privilégié a été l'occasion de mettre en lumière l'empereur de la perle Robert Wan, dont les créations honorent le fenua depuis de nombreuses années.



Comme à l'accoutumée, le gala de Miss Tahiti permet au public présent de désigner sa candidate préférée, qui accédera directement dans le quatuor final de Miss Tahiti 2017, le 23 juin.



Une élection qui sera placé sous le signe des ambiances festives polynésiennes des années 40 à 70. Les vahine défileront dans les jardins de la mairie de Papeete et offriront des représentations de la joie de vivre locale au travers de plusieurs tableaux, dans lesquels le comité rend hommage au célèbre dancing Le Quinn’s, aux célébrations du Tiurai, aux bringues, ainsi qu’aux bals populaires à la tahitienne. Un thème innovant qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, à l'instar du duo inédit qui présentera l'événement : Hinarere Taputu et… Jean-Pierre Foucault, le célèbre animateur qui est aux commandes du prestigieux concours de Miss France depuis plus de 20 ans !



Cerise Calixte, la voix de " Vaiana ", sera également de la partie, et elle interprétera deux chansons. Comme l’an dernier, le vote du public comptera pour le classement final à hauteur de 25 % de la note totale. Vous pouvez d'ores et déjà voter pour votre candidate favorite par SMS au 7588 (tarif : 102 Fcfp TTC le SMS), en indiquant le message suivant : MISS TAHITI (espace) suivi du numéro de la candidate (exemple : MISS TAHITI 11).