Gagnez des places pour le Heiva avec Tahiti Infos!

PAPEETE, le 20 juin 2017- Les festivités du Heiva se dérouleront à Papeete du 6 au 23 juillet. Point d’orgue des évènements culturel du fenua, ce concours de chants et de danses traditionnels confronte 12 groupes de danse et 17 groupes de chants.Côté danses, 4 groupes cherchent à décrocher le titre très convoité de meilleur groupe Hura Tau. La catégorie Hura ava tau accueille quant à elle 8 groupes.Côté chants, 17 groupes sont attendus, dont 5 en Trava Tahiti, 6 en Tarava raromatai et 6 en Tarava Tuhaa Pae.Durant 6 soirées, les groupes vont se mesurer, le bruissement des mare, le rythme des toe’re et a clameur des chants vont faire vibrer Toa’taPour vous permettre de vivre au plus près ces moments particulièrement intenses, Tahiti Infos, partenaire de l’événement vous offre chaque jour la possibilité de gagner deux places.Pour jouer, c’est très simple :• Chaque jour, du lundi au vendredi deux places sont mises en jeu• Likez, partagez, commentez le post du jeu concours• Plus vous partagez, plus vous augmentez vos chances de gagner• Guettez votre boite de message Facebook ou votre Messenger• Si votre nom est tiré au sort, vous recevrez un message sur Facebook pour vous inviter à venir retirer vos places dans nos locaux à Fare Ute (immeuble Sat Nui)• Lorsque vous recevez le message, vous avez deux jours pour valider votre gain en téléphonant au 40 43 49 49. Les billets non réclamés après ce délai sont remis en jeu ; Aucune réclamation ne sera possible.• Plus vous vous manifestez rapidement, plus vous aurez le loisir de choisir les dates qui vous intéressent parmi les disponibilités restantes.Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous pouvez également jouer et gagner des places en procédant de la même manière sur la page Facebook de Fenuatv * jeux gratuits sans obligation d’achat. Tirage au sort electronique