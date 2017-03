Gabilou à l'Olympia, plus de 600 places déjà vendues

PAPEETE, le 28 mars 2017 - Le chanteur polynésien s'apprête à rejoindre Paris. Aec sa troupe il va se produire sur la scène de l'Olympia. Le budget, 19 millions de Fcfp, est bouclé. Les artistes, ils sont 32, terminent leur répétition. Sur place, 600 places sur 1 500 ont déjà été vendues. La communication s'accélère pour remplir la salle.



La dernière répétition des musiciens et choristes a eu lieu ce lundi soir dans le studio de Gabilou à Faa'a. Voilà bientôt trois mois qu'ils se retrouvent pour assurer le 16 avril à l'Olympia. Ils sont prêts. Ils promettent 2h30 de spectacle.



19 millions de budget



Il y a un an, Gabilou recevait son contrat de l'Olympia, ce qui confirmait son projet de se produire sur cette scène mythique de Paris. Depuis, il a organisé plusieurs spectacles en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie pour boucler son budget. " Il nous a fallu réunir 19 millions de Fcfp ", précise Hianau Laughlin, l'agent du chanteur. " Ce qui a été très difficile, mais nous avons réussi. Nous avons pu compter sur des sponsors polynésiens et calédoniens, sur les recettes des shows, les demandes de subventions et sur les places déjà vendues à l'Olympia. "



La troupe attend les réponses relatives aux demandes de subventions. Mais déjà 600 places sur les 1 500 disponibles ont déjà été vendues. Elles sont disponibles directement à la salle ou en ligne, sur le site internet de l'Olympia.



Hianau Laughlin et Gabilou partent un peu avant les artistes pour accélérer la communication sur place. Des émissions de télévision sont prévues, sur France Ô notamment, une bande annonce de 12 secondes tourne sur France 3 depuis le 12 février. Une campagne d'affichage a commencé, " nous avons commandé 1 000 affiches et allons distribuer 10 000 flyers ", indique Hianau Laughlin qui précise s'appuyer aussi sur les associations tahitiennes de Paris. Elle compte sur les réseaux sociaux pour faire parler du concert.



Un spectacle haut en couleur



Au total 32 artistes monteront sur scène. Les danseurs et danseuses répètent depuis janvier eux aussi. Ils vont continuer jusqu'à la veille du départ prévue le 12 avril au soir. Ils ont prévu de s'occuper de leurs costumes végétaux le 11 avril. " Une fois réalisés, ces costumes seront rangés dans des bacs mouillés, ils passeront au phytosanitaire le 12 au matin puis voyageront en bagage à main. On a mis les bouchées doubles pour assurer un spectacle haut en couleur! "