GB : une Canadienne de 24 ans dirige la garde de la reine

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 26/06/2017 - Une Canadienne de 24 ans, Megan Couto, a été intronisée lundi comme capitaine de la garde de la reine Elizabeth II, un honneur rare, dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la fondation du Canada.

Casque blanc sur la tête, uniforme rouge sur le dos et sabre à la main, Megan Couto a dirigé la célèbre relève de la garde, cérémonie mondialement connue qui, quatre fois par semaine, attire des milliers des touristes devant Buckingham Palace.

L'armée britannique a d'abord indiqué que la Canadienne était la première femme de l'histoire à diriger la garde avant de rectifier plus tard qu'elle était seulement la première femme issue d'un corps d'infanterie à le faire.

"Très nerveuse", Megan Couto s'est en tous cas déclarée "ravie d'avoir l'honneur" de commander la garde de la reine, avec pour mission de protéger les palais de Buckingham et de St James à Londres.

Cette responsabilité a été provisoirement confiée au deuxième bataillon de l'infanterie légère du Canada pour célébrer le 150e anniversaire de la fondation de ce pays.

La reine Elizabeth est monarque du Royaume-Uni, du Canada et de 14 autres pays dont l'Australie, la Jamaïque et la Nouvelle-Zélande.

Des soldats d'élite protègent le monarque depuis que le roi d'Angleterre Henri VII a introduit le corps de la garde rapprochée du souverain en 1509.