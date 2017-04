GB: un meurtrier de papillons échappe à la prison

Londres, Royaume-Uni | AFP | Un collectionneur britannique reconnu coupable d'avoir tué deux spécimens du papillon le plus rare du pays, le Grand bleu, a été condamné vendredi à six mois de prison avec sursis et 250 heures de travaux d'intérêt général.



Les juges ont reconnu Philip Cullen, 57 ans, coupable d'"avoir tué, capturé et possédé des Grands Bleus, une espèce protégée de papillon très en vogue à l'époque victorienne.



Vendredi, le tribunal de Bristol lui a également infligé une interdiction d'approcher pendant cinq ans trois réserves naturelles où le papillon est connu pour évoluer. Il doit en outre payer 300 livres de frais de justice.



"C'est un cas unique, il n'y a jamais eu de poursuites pour capture et meurtre (de papillons) dans le passé", avait relevé le procureur Kevin Withey.



"Il a beaucoup de remords et s'intéresse à la nature et la vie sauvage depuis longtemps", a déclaré son avocat Michael Hartnell.



Philip Cullen a été repéré en train d'attraper des Maculinea arion sur deux sites protégés dans le Gloucestershire puis le Somerset (sud-ouest) le jour suivant. La police a perquisitionné son domicile à Bristol en février 2016 et retrouvé un grand nombre de papillons morts, dont deux Grands bleus.



Les enquêteurs avaient retrouvé la trace du collectionneur sur eBay, où il négociait les papillons. Il a affirmé les avoir achetés dans des fermes d'élevage en Europe.



Répertoriés dès 1795, les Grands Bleus ont disparu du Royaume-Uni en 1979 puis ont été réintroduits de Suède en 1983 sur une dizaine de sites protégés. D'après l'ONG Butterfly Conservation, il existe un marché noir du Grand bleu. Retouchés de façon à passer pour remonter à l'époque victorienne, ils se négocient entre 200 et 300 livres (230 et 350 euros) pièce.