GB: un incendie spectaculaire ravage une tour d'habitation à Londres

Londres, Royaume-Uni | AFP | mercredi 13/06/2017 - Deux cent pompiers continuaient à lutter tôt mercredi matin contre un incendie spectaculaire qui ravageait une tour d'habitation de 27 étages dans l'ouest de Londres et a fait des blessés, ont annoncé les services de secours.

"Plusieurs personnes ont été prises en charge pour des blessures diverses", a indiqué la police londonienne. Au moins "deux personnes ont subi des inhalations de fumée".

"Les résidents continuent à être évacués", a ajouté la police, alors que l'immeuble haut de 27 étages était pratiquement complètement en feu.

Plusieurs témoins disent avoir entendu des cris sortant de l'immeuble et avoir vu des personnes se trouvant toujours à l'intérieur, notamment dans les étages supérieurs.

Des dizaines de résidents se sont retrouvés sur le trottoir, souvent en pyjama, certains essayant de contacter des proches coincés dans la tour.

"L'incendie va du 2e au 27e étage", ont indiqué les sapeurs-pompiers de Londres.

Ils avaient été appelés vers 01h15 du matin (00h15 GMT) pour un incendie dans cette tour de 120 appartements dont la construction date de 1974.

Des documents en ligne montrent qu'un collectif de résidents s'était plaint à plusieurs reprises ces dernières années de l'état de l'immeuble et des risques d'incendie potentiels.

"40 camions à incendie et 200 pompiers ont été appelés sur un incendie dans la tour de Lancaster West Estate", dans le quartier de North Kensington, a indiqué la London Fire Brigade.

L'immeuble était toujours en flammes vers 05h00. Une large colonne de fumée s'élevait dans le ciel londonien, alors que des lances d'incendie étaient à l'œuvre pour tenter de maîtriser le feu.

"Les pompiers équipés d'appareils respiratoires travaillent extrêmement dur dans des conditions très difficiles pour maîtriser cet incendie", a souligné le commandant Dan Daly, de la London Fire Brigade.

La police était également en train d'évacuer une partie des immeubles et maisons voisins, menacés par la chute de débris lourds, selon un journaliste de l'AFP sur place.

"L'écrivain et acteur britannique Tim Downie, qui habite dans les environs, a fait part de son "horreur". "L'immeuble tout entier est ravagé par les flammes. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne s'effondre", a-t-il dit.

"Événement majeur à la Grenfell Tower à Kensington. 40 camions à incendie et 200 pompiers sur place", a tweeté le maire de Londres, Sadiq Khan, à l'aube.