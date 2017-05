GB: des super nounous formées par d'anciens agents secrets

Londres, Royaume-Uni | AFP | mercredi 10/05/2017 - Le prestigieux Norland College, où sont formées l'élite des nannys britanniques, fait désormais appel à des spécialistes du renseignement militaire pour préparer ses supers nounous à faire face à toute menace, comme le risque d'enlèvement.

Situé à Bath, dans l'ouest de l'Angleterre, l'établissement dispense depuis 125 ans des formations de haut niveau dans les soins aux enfants.

Les nounous qui en sortent sont convoitées dans le monde entier, l'une d'elle ayant même été enrôlée par le prince William et sa femme Kate pour s'occuper à temps plein de leur fils George.

En plus des cours classiques comme la psychologie, l'alimentation ou les premiers secours, le cursus de trois ans prévoit désormais une formation de sécurité dispensée par d'anciens membres des services secrets britanniques.

L'idée, explique l'établissement dans un communiqué, est de sensibiliser les nounous aux situations potentiellement dangereuses qu'elles sont susceptibles de rencontrer, a fortiori dans des milieux aisés où le risque d'enlèvement est plus important.

"Notre formation vise à donner à nos étudiants le savoir et les aptitudes dont ils ont besoin pour s'occuper des enfants dans le monde moderne", souligne Janet Rose, la directrice de l'établissement.

Au programme donc, des leçons de conduite pour se sortir rapidement d'une situation délicate, mais aussi de cyber-sécurité, pour éviter une utilisation des réseaux sociaux qui pourrait trahir des comportements routiniers, ce contre quoi mettent en garde tous les experts de sécurité.

Cette formation vise à donner aux nounous "une base pour anticiper et se préparer à des changements potentiellement menaçants dans leur environnement", relève Paul Gibson, ancien patron de l'antiterrorisme britannique.

Ces dernières années, le Norland College avait déjà complété la formation de ses nounous avec des cours d'auto-défense.