G-natty et ses Peacemakers sortent un album reggae

PAPEETE le 28 janvier 2017 - La sortie de l’album War of mind de G-Natty & the peacemakers est prévue pour avril. Mais des singles sont d’ores et déjà en écoute sur les plateformes comme Spotify, Deezer ou I-Tunes. Ce premier opus aux accents de reggae "traditionnel" est l’aboutissement de quatre années de travail. "C’est de l’autoproduction", précise G-Natty pour expliquer la durée de la gestation.



Un premier titre est sorti en décembre, un deuxième début janvier. Un troisième est attendu fin février et un quatrième fin mars. " Ensuite ça sera on proposera l’album ", annonce G-natty, chanteur, auteur et compositeur. Avec les Peacemarkers, un groupe né spécialement pour le lancement de l’album, G-natty signe War of mind.



8 chansons et 4 titres instrumentaux



Cet album compte au total huit chansons et quatre morceaux instrumentaux. Ils ont été écrits par G-natty puis "ajustée" par le groupe. " Concrètement je plante la graine et les peacemakers les arrosent. Je compose les titres à la guitare puis leur montre ce que j’ai. On les retravaille ensemble en fonction de leurs remarques. "



War of mind est un album de chansons reggae traditionnel autrement dit, classique. " On n’a pas du tout d’influence jahawaïenne, on fait du reggae jamaïcain en s’inspirant des plus grands de Peter Tosh à Bob Marley en passant par Grégory Isaacs ". Côté texte, l’auteur s’attache à faire tomber les préjugés, il s’attaque aux a priori, il aime s’interroger sur l’identité.



" Je connais des Polynésiens qui ont vécu en France où ils ont entendu des remarques racistes puis qui revienne ici où ils ne sont pas bien accueillis. Ils ne savent plus qui ils sont, ni d’où ils viennent. Moi-même je suis blanc, ai vécu tout ma vie ou presque à Paea, je parle comme un Polynésien mais on me demande toujours d’où je viens vraiment quand je leur réponds de Paea. "



Son projet d’album est né il y a déjà quatre ans. Il a vu le jour grâce à son entourage qui l’a encouragé à aller toujours plus loin. " Mais c’est de l’autoproduction, il a fallu réunir des fonds et se faire à des métiers qu’on ne connaissait pas. " C’est ce qui explique le décalage entre le quotidien de G-natty et son actualité.



En effet, depuis un an le chanteur monte sur scène un an avec les Roots cultivators. Un groupe qui propose un "reggae organique. On a intégré un ukulele et sur scène on improvise beaucoup. La musique vit vraiment, les concerts ne sont jamais deux fois les mêmes même si on reprend des titres identiques. Ce qu’on veut c’est emmener le public avec nous dans notre univers". Son public s’étonne de la sortie de War of mind avec les Peacemakers. "L’aventure a été longue " explique-t-il. "Et le groupe, les Peacemakers a été fondé seulement dans le cadre de la sortie de l’album", ajoute-t-il.



Sortie CD



Les singles sont disponibles sur les plateformes musicales comme Spotify, Deezer, I-Tunes… L’album sortira en plus en CD "car on aime l’objet". G-natty souligne : " Quand on a mis autant de temps et de passion à faire quelque chose on a envie de pouvoir le l’avoir entre les mains en vrai. "



Lorsque l’album sera là, le chanteur et son groupe partiront sur les routes. " On espère pouvoir se produire à Tahiti, Moroea et à Raiatea. Faire du reggae dans les îles ça serait bien ". Programme à suivre.