Futsal – Jeux d’Asie 2017 : Les Aito Arii s’inclinent face au Kyrgyzstan

En effet, avec une différence de buts très défavorable (-17), il faudrait qu’ils battent la Jordanie, leur dernier adversaire du groupe, sur un score fleuve. Une mission qui s’annonce quasi impossible pour les coéquipiers de Jacob Tutavae.



Dans ce match face au Kyrgyzstan, les Tahitiens ont été rapidement menés au score (0-1) et ne sont jamais parvenus à inverser la tendance. Les joueurs de Heitapu Hunter tiennent toutefois une mi-temps en se procurant quelques situations favorables avant de craquer et de concéder un nouveau but (0-2) en début de seconde période.



C’est Teivarii Kaiha qui ravivera l’espoir des Aito Arii en réduisant l’écart (1-2) quelques minutes après le but du break. Le Kyrgyzstan reprendra le large inscrivant deux nouveaux buts dans cette seconde période. Dans les derniers instants de la partie, le but de Raiarii Manea (2-4) permet à son équipe, composée à 100% de joueurs amateurs, de garder la tête haute.



Les Aito Arii disputent leur dernier match de poule face à la Jordanie ce mercredi 20 septembre à 22h15 (Tahiti) et tenteront une nouvelle fois d’élever leur niveau de jeu pour inscrire leurs premiers points dans la compétition. KK / FTF