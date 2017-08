Futsal – Festival des Archipels : Reao « Viarei veut nous défier ! »

Flavien Raparii, administrateur futsal FTF :



Le bilan de des derniers Jeux de Tuamotu Est ?



« Avant ces Jeux des Tuamotu Est à Tatakoto, on peut dire que le niveau du futsal était relativement faible, la discipline étant peu développée. A la fin du tournoi, on peut dire que ces îles ont progressé, notamment Reao et Tatakoto qui se sont distingués. Les Tuamotu sont connues pour aimer le futsal grâce aux jeunes de Takaroa, les frères Tino, qui ont constitué l’équipe de Viarei, une des meilleures équipes de Polynésie. »



Comment expliquer le cas de Reao ?



« L’entraineur Tehau Aranui a évolué cinq années dans le futsal à Tahiti. En retournant dans son île d’origine, Reao, il a pu mettre en place des entrainements, le niveau des jeunes a ainsi pu monter. Le futsal est à la portée de tous car il n’y pas besoin de gros moyens, un plateau sportif est suffisant. Au niveau des filles, je ne les jamais vues à Tahiti. Elles ont eu forcément un contact avec le football à un moment donné, mais on peut dire que certaines filles sont naturellement douées. »



Le futsal va être boosté suite à ces Jeux ?



« Oui, suite à ces Jeux, les délégués de chaque délégation, avec qui j’ai ou discuter, ont dit que lorsqu’ils allaient rentrer dans leur île d’origine, ils allaient relancer la pratique du futsal dans le but de présenter une équipe au Festival des îles qui se déroule à Tahiti chaque année. Les Jeux ont réellement eu un impact aux Tuamotu Est. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Un grand merci au comité organisateur des Jeux des Tuamotu Est, un grand merci au maire Ernest Teagai, merci également au service de la jeunesse et des sports pour la mise en place de ces jeux dans les îles ainsi qu’à la fédération tahitienne de football. Je suis très content de voir que l’on cherche à aider les îles à développer leur niveau en futsal. Je pense qu’à l’avenir cela va vraiment prendre de l’ampleur. » Propos recueillis par SB