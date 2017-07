Futsal - Coupe de Tahiti : Un match fou pour Pirae, qui s’impose

Le futsal est une discipline en plein développement en Polynésie française. Plus de 5 300 joueurs sont licenciés en Polynésie selon Jacob Tutavae, président de l’association Tahiti Futsal. La discipline était en effervescence fin mars dernier avec le Festival des îles, sorte de « Coupe du monde » du futsal en Polynésie. Paea s’était imposée en finale face à Taha’a. Il y a également le championnat Top Nike et la Coupe de Tahiti.



La finale de la Coupe de Tahiti s’est déroulée dimanche dans la salle de Dragon devant un public en folie. Viarei, l’équipe de Punaauia qui est une des meilleures équipes de futsal de Tahiti, s’est faite sortir en demi finale par Paea après un match intense et très tendu qui s’est terminé sur le score de 4-3. Paea a joué sa finale peu de temps après et s’est inclinée face à Pirae.



C’est Pirae qui a ouvert le score en première période, doublant même la mise dans la foulée. Paea n’arrive pas à marquer de but en première mi temps. En seconde période, Paea fait le jeu et parvient à réduire la marque à 2-1 mais Pirae, qui joue en contre, marque encore et conserve son break d’avance. Paea joue bien, garde son calme et parvient à marquer un deuxième but puis un troisième pour revenir à 3-3.



Jacob Tutavae joue en goal volant pour permettre à son équipe d’être en surnombre à l’attaque. Cela ne fonctionne pas trop mal jusqu’au moment où Pirae s’offre une superbe contre attaque, toute en vivacité, et marque. Pirae remporte cette Coupe de Tahiti grâce à un seul but d’avance devant un public en liesse, Pirae jouant à domicile. SB / FTF