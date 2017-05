France: un robot-tondeuse parti à l'aventure, c'était un vol!

TOURS - Un robot-tondeuse a signalé à son propriétaire qu'il était parti sur la route départementale: il ne s'agissait pas d'une escapade mais du vol de l'engin, en route vers la Nièvre, a annoncé mardi la gendarmerie d'Indre-et-Loire sur sa page Facebook.



Dimanche vers 20H00, un quadragénaire résidant dans la Nièvre avait aperçu ce robot-tondeuse, d'une valeur de 5.000 euros, en action dans l'enceinte d'une société de Pernay (Indre-et-Loire), expliquent les gendarmes.



Après avoir découpé le grillage, l'homme s'empare de l'appareil et le met dans son véhicule. Ce que le voleur ne savait pas, c'est que ce robot-tondeuse haut de gamme est muni d'un GPS. L'engin signale aussitôt qu'il a quitté sa zone d'action et qu'il circule à 90 km/h sur la départementale.



Avertie, "la victime suit donc son bien à la trace et alerte les gendarmes", qui ont appréhendé le voleur.



"Ce jardinier amateur a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel de Tours. Peut-être sera-t-il condamné à un travail d'intérêt général dans les espaces verts?" suggèrent les gendarmes sur leur page Facebook.



