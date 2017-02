Fortes pluies sur Tahiti, soyez prudents (màj)

PAPEETE, le 17 février 2017- De très fortes pluies s'abattent sur Tahiti depuis ce vendredi matin. Sur les réseaux sociaux les internautes postent depuis une heure des images d'inondations et de routes encombrées. Le prudence s'impose.



A Papeete, les rues commencent à être sérieusement inondées. A Fare Ute, la Papeava est beaucoup montée et commence à sortir de son lit.



Du côté ouest, à Faa'a, les rues aussi sont sous l'eau.



Du côté est, à Pirae, la pluie a aussi fait des dégâts. La gérante de la société Kit située près du marché Hamuta, se bat depuis plus d'une heure pour évacuer l'eau des locaux. "Dès que nous réussissons à l'enlever, l'eau rentre tout de suite derrière, c'est affreux!" , a-t-elle déploré, en pleurs, au téléphone. La société et ce quartier de Pirae ont déjà beaucoup souffert lors des dernières intempéries.



Le haut-commissaire a appelé à la vigilance.



Dans ces circonstances, rappel des règles de prudence et de vigilance à suivre :



- Ne pas s'approcher des rivières ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent.

- Veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux...).

- Veiller à attacher les objets situés près de la maison susceptibles d’être emportés par des rafales de vent.

- Limiter les trajets en véhicule sur la route au stricte nécessaire en raison du risque de chutes de pierres, de glissements de terrain et de nappes d'eau sur la chaussée, réduire la vitesse et augmenter la distance de sécurité.

- Ne pas s’approcher du littoral, limiter les sorties en mer en raison du vent et de la forte houle, amarrer solidement les bateaux et les embarcations.

- Ecouter à la radio et à la télévision les bulletins d’alerte météo.