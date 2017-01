Fortes pluies : le fonds de secours d'urgence porté à 36 millions par l'Etat

PAPEETE, 27 janvier 2017 - Le ministère des Outre-mer annonce vendredi que le fonds de secours en extrême urgence est porté de 23,9 millions à 35,8 millions Fcfp.



" Au regard des dégâts considérables constatés en Polynésie française, Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer, a décidé d’augmenter de 100 000 euros (11,9 millions Fcfp) le montant mobilisé au titre du fonds de secours en extrême urgence ", souligne un communiqué publié par le ministère des Outre-mer vendredi.



L'aide accordée par l'Etat au titre du fonds d'extrême se monte dorénavant à 300 000 euros (35,8 millions Fcfp), après le déblocage d'une première dotation de 200 000 euros (23,9 millions Fcfp), le 23 janvier dernier.



La dotation du fonds de secours d'extrême urgence a permis à l'Etat de financer des opérations de déblaiement ou d'autres travaux urgents de mise en sécurité des infrastructures et des bâtiments, et des actions de solidarité auprès des victimes, notamment l'achat de vivres, la distribution de biens de première nécessité ou la mise en place d'hébergements.



Une aide pour les dégâts matériels non assurés



Ces fonds doivent encore permettre de faciliter l’accès à l’eau potable et d'assurer l’hébergement d’urgence des personnes sinistrées.



Au 27 janvier, le taux de consommation de la première enveloppe s'élève à 94%, soit 22.4 millions Fcfp a indiqué vendredi le Haut-commissariat de la République en Polynésie française.



Une fois la situation stabilisée, une procédure d’indemnisation au titre des catastrophes naturelles doit ensuite être engagée. Pour rappel, suite aux dégâts provoqués à Tahiti par l'épisode de fortes pluies du 12 décembre 2015, près de 115 millions Fcfp avaient été accordés par l'Etat au titre de cette seconde enveloppe.



Le ministère des Outre-mer a en outre précisé vendredi qu'Ericka Bareigts a " autorisé l’intervention du fonds de secours ultramarin pour l’indemnisation des dégâts matériels non assurés. Les dossiers seront à transmettre au haut-commissaire de la République qui instruira les demandes dans les meilleurs délais ".



Par ailleurs, lors d'un entretien téléphonique avec Edouard Fritch, mercredi soir, le président de la République François Hollande a confirmé que l’Etat débloquerait des fonds supplémentaires, notamment pour les infrastructures publiques du Pays et des communes.



Une visite officielle d'Ericka Bareigts est programmée pour mi-février en Polynésie française, vraisemblablement le 17 pour trois jours.