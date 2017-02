Fortes pluies : l'état de calamité naturelle constaté à Taiarapu-Est et Teva i Uta

PAPEETE, 6 février 2017 - Le gouvernement a pris un arrêté constatant l'état de calamité naturelle dans les communes de Taiarapu-Est et Teva i Uta, suite aux fortes pluies du 3 février dernier.



Les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du 2 au 3 février derniers sur les communes associées de Faane (Taiarapu-Est) et de Papeari (Teva i Uta) ont conduit le gouvernement a constaté l'état de calamité naturelle. Un recensement est en cours. On estime à plus d'une cinquantaine le nombre d'habitations victimes d'un dégât des eaux, lors de cet épisode météorologique, sur la seule commune associée de Papeari au niveau du PK 54. Un recensement est en cours pour évaluer avec plus de précision l'importance des dommages.



" Nous avons dépêché des équipes en force sur le terrain pour procéder à un état des lieux ", a souligné lundi lors du point presse du Conseil des ministres le porte-parole Jean-Christophe Bouissou. Cet état sera communiqué à la commission de recensement des sinistres et de répartition des secours, créée suite aux intempéries qui ont frappé la zone urbaine de Papeete, le 22 janvier dernier.