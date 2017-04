Formation au brevet de surveillant aquatique à Makemo

MAKEMO, le 12/04/2017 - Vingt candidats ont donc suivi cette formation du 31 mars au 5 avril. Organisée par la Fédération polynésienne de protection civile (FPPC), cette initiative a été mise en place pour répondre à la demande des jeunes et des enseignants. L'examen se tiendra le vendredi 19 mai.



Vingt habitants de Makemo ont suivi durant une semaine, du 31 mars au 5 avril, une formation sur le Brevet de surveillant aquatique (BSA) organisée par la Fédération polynésienne de protection civile (FPPC).



Une formation qui a été mise en place pour répondre à la demande des jeunes et des enseignants de l'atoll. Elle a donc été programmée avec le soutien de la station de sauvetage maritime de Makemo, dirigée par Daniel Brasier, professeur d’Éducation physique et sportive, et du maire, Félix Tokoragi.



Durant une semaine, les candidats ont eu 10 heures de natation, 6 heures de secourisme et 4 heures de cours théoriques dispensés par Alwind Manutahi.



Le BSA est " un diplôme non professionnel réputé bénévole. Il confère à son titulaire l’aptitude et la qualification générale à organiser et à surveiller des baignades accueillant un public de mineurs, où ils ont pied ", explique Daniel Brasier.



L'examen se tiendra le 19 mai prochain.