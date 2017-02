Football – Thierry Ariitotima : « On a franchi un pas de géant »

Les autres priorités ?



« En tant que président de club, je connais les problèmes que les présidents de club rencontrent aujourd’hui. Quand on discute avec les autres présidents de clubs, on en revient toujours au même problème, les finances. Il faut qu’on aide les clubs au niveau financier aussi. Grâce au programme « Forward », on aura la possibilité d’aider les clubs. Je pense que les clubs vont bénéficier d’une subvention. On attend le feu vert de la Fifa bien sûr. On en a fait la demande à travers des critères bien déterminés, on ne demande pas de l’argent comme ça, cela passe à travers un audit. »



« Il faudrait revoir les formules dédiées aux jeunes pour éviter les contestations et remarques que l’on a eu entre septembre et décembre derniers. J’ai demandé à ce que l’on crée une commission pour les jeunes, pour qu’elle puisse réfléchir sur la faisabilité du Festival des Jeunes, pour qu’il puisse être réalisé de manière optimale, sans remarques. Ca aussi c’est urgent. »



« Puis il y a bien sûr nos sélections U17 homme femme et U20 homme femme, la sélection A, la sélection futsal et beach soccer. Nous avons des objectifs devant nous et peut être serons nous obligés par la force des choses de cibler les objectifs. Personnellement, je ne pense pas qu’on pourra participer à toutes les Coupes du Monde, cela me paraît un peu gros, du fait que le problème principal de notre pays, par rapport aux autres pays, est l’éloignement, je le répète à chaque fois à la Fifa. Pour faire un match amical, il nous faut 6 heures de vol ou 5 heures de vol, alors qu’en Océanie il y a des pays qui sont à deux heures de vol les uns des autres, avec des billets trois fois moins chers. »



Air Tahiti Nui vous soutient ?



« Le beach soccer a été très soutenu par la compagnie aérienne, c’est comme ça que le projet de préparation a pu être tenu, je remercie au passage la compagnie de nous avoir aidés sur ce projet. Sur les autres sélections, la dotation est moindre, c’est à nous de faire en sorte de vendre le plus de billets possible pour ensuite avoir des gratuités. Lors des qualificatives de la Coupe du Monde U17 en février, beaucoup de joueurs viendront de l’extérieur donc nous aurons des billets offerts en conséquence. »