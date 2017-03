Football – OFC Champions League : Tefana entre en lice samedi à domicile

L’heure est venue pour Tefana ?



En 2016, Tefana avait été stoppée en demi finale par…Auckland City. Tefana, à ce titre, fait figure d’équipe favorite de la poule D et elle a l’opportunité de jouer ses matchs de poule à domicile. La compétition proposée par l’OFC, antenne océanienne de la Fifa, évolue, et on est passé de 12 à 16 clubs avec 4 poules de 4 équipes cette année.



Chris Kemp a précisé que l’OFC souhaitait faire monter le niveau général en donnant sa chance à plus d’équipes et en répondant à la demande de certaines équipes de pouvoir jouer plus de matchs à domicile, plutôt que d’avoir à se rendre systématiquement en Nouvelle Zélande.



Charles Ariiotima a rappelé, même s’il a diminué de moitié par rapport au tournoi U17, l’investissement humain important de la FTF pour l’organisation de ce nouveau tournoi. Les compétitions s’enchainent pour la FTF qui doit gérer l’organisation de toutes ces compétitions de foot à 11, sans oublier le Futsal avec le festival des îles fin mars ou le beach soccer avec la Coupe du monde au Bahamas début mai.



Lors de l’intervention des différents coachs, on a pu apprendre que Fidji et Salomon ont recruté des Japonais et des Brésiliens. Le club du Vanuatu et le club de Tefana quant à eux n’ont pas fait appel à des joueurs étrangers.



On rappelle à ce sujet que Central a pu faire appel à des joueurs étrangers mais cela n’avait pas suffi puisque Central n’avait pas pu s’extraire de la Poule A, devancé par la Nouvelle Calédonie qui jouait à domicile. Central, qui participait pour la première fois, n’avait pas pour autant démérité avec au total deux victoires pour une défaite.