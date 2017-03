Football – OFC Champions League : Tefana enflamme Pater et gagne 4-2 contre le Vanuatu

Une bonne deuxième mi temps



Sylvain Graglia semble nerveux et n’est pas parvenu à faire la différence en première mi temps, il va faire beaucoup mieux en seconde période. A la 57’, il marque un but de la tête somptueux et permet à Tefana de prendre l’avantage. Sylvain sait se montrer présent lors des échéances importantes, c’est lui qui avait marqué contre Noisy-le-Sec en Coupe de France.



A la 67’, Brian Kaltack, qui était à l’origine de la faute ayant occasionné le penalty, écope d’un deuxième carton jaune et doit laisser ses coéquipiers à 10. Les joueurs de Faa’a vont prendre deux cartons jaunes, le premier pour Temarii Tinorua 67’ et le second pour Taumihau Tiatia à la 73’ mais juste après Viritua Tiaiho marque un magnifique but sur coup de pied arrêté qui rentre dans le but adverse sans toucher le sol. Tefana mène désormais 3-1.



A la 90’, Sylvain Graglia accélère et adresse un bon centre à Stanley Atani qui assène le but du 4-1 pour Tefana. On pense alors que la messe est dite mais dans les arrêts de jeu Mikaël Roche dégage le ballon directement dans les pieds de l’attaquant adverse qui tire à ras de terre et réussit ainsi à réduire le score, malgré l’infériorité numérique. Belle victoire malgré tout pour Tefana qui rencontrera le Rewa FC (Fidji) mardi soir à 21H. SB / FTF