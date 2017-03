Football – OFC Champions League : Deuxième victoire pour Tefana face à Fidji

Parole à Sebastien Labayen



Votre analyse du match ?



« On a eu une première mi temps pas du tout aboutie. Oui, on a fait les efforts, oui, on avait la volonté de mettre de l’intensité mais dans l’entre jeu on a pas réussi les deux trois mouvements qui auraient permis de mettre en danger la défense adverse. Ils laissaient beaucoup d’espace au milieu de terrain et on a pas su trouver les relais pour les fixer et accélérer. La seule fois qu’on l’a fait c’est à la 45’ et c’est allé au bout. »



C’était mieux en deuxième période ?



« En deuxième mi temps, c’était un peu mieux mais on a manqué d’efficacité devant le but. Au lieu d’être à +2, on aurait pu être à +4 à la fin du match. J’espère qu’à l’issue du 3e match on ne va pas regretter ces buts qui ne sont pas rentrés. On va jouer ce dernier match comme un quart de finale. »