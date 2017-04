Football « OFC Champion’s league » : Auckland City remporte la première manche

Auckland City affichait clairement ses intentions dès l’entame du match. En effet, adeptes du jeu de possession, les favoris de la compétition ont privé les locaux du ballon pendant les 20 premières minutes du match. Tefana a ensuite pu reprendre du poil de la bête enchainant des séquences de possession de balle sans toutefois parvenir à se montrer dangereux devant le but adverse.



« On savait que cette équipe d’Auckland City allait tout mettre en œuvre pour tenter de faire la différence sur le premier match. On a vu qu’on a été solides même si on a un peu trop subi sur les 20 premières minutes et ensuite on a réussi à faire jeu égal avec de très bonnes phases de jeu. Par contre on n’a pas été assez dangereux sur le plan offensif puisqu’en tout, on a 3 occasions et eux ils en ont plus du double. » dit Sébastien LABAYEN.



Selon le coach de l’AS Tefana l’équipe néo-zélandaise est l’exemple à suivre au niveau océanien « Ce sont des professionnels, nous on tente de s’y rapprocher. On a vu sur quelques séquences de jeu qu’on est au niveau mais c’est ce palier à franchir qu’il faut continuer de travailler.



Auckland City est désormais dans une position favorable pour accéder à la finale de l’OFC champions League 2017 et tenter de glaner un 7ème titre consécutif. Les jaunes et vert devront réajuster certaines choses et réaliser une grosse performance samedi prochain au « Kiwitea Street Stadium » pour renverser son bourreau du soir et réaliser l’exploit.



Et le technicien tahitien y croit :« A nous d’analyser ce qu’il s’est passé ce soir pour être plus performants sur le match retour. On va se préparer pour ce match retour avec des conditions de jeu un peu différentes puisque le terrain est un peu moins large et un peu moins profond avec un gazon de meilleure qualité que le nôtre. Je trouve que c’est un beau challenge pour les joueurs parce que si on arrive à passer en finale alors ça sera un véritable exploit. »



Suivezl’actualité sportive du Fenua sur www.sportstahiti.com.