Football – O’League : Central n’a pas démérité, Tefana se prépare

La fatigue se fait sentir du côté de Central et Magenta va en profiter pour égaliser à la 56’ puis finit par prendre l’avantage à la 76’ avant de faire le break à la 80’. Le match contre le « frère ennemi » calédonien se fait électrique, deux joueurs (Fred Tissot et Kevin Maitran) seront finalement exclus et la rencontre s’achèvera sur le score de 4-2 pour Magenta, qui prend une grosse option pour la qualification en demi finale.



En effet, seul le premier de chacune des quatre poules se qualifie pour les demi finales de cette O’League. Il faudra un miracle pour que Central se qualifie : Magenta devra perdre contre Madang et Central devra gagner avec une bonne différence de buts contre Lupe pour assurer sa qualification. Ces matchs seront joués ce vendredi 3 mars.



Tefana, de son côté, pourra mettre à profit son expérience puisqu’elle a déjà participé à la compétition plusieurs fois. Elle a pu accéder aux demi finales lors de la dernière édition, battue par le la bête noire de la compétition, la Nouvelle Zélande, qui a gagné les six dernières éditions.



Les hommes de Sebastien Labayen rencontreront le 11 mars prochain le club du Vanuatu Erakor Golden Star. Le deuxième match de Tefana se jouera le 14 mars contre le club de Fidji Rewa FC, le troisième et dernier match de poule les opposera le 17 mars prochain au club des Salomon Marist FC.



Le gagnant de la compétition participera à la Coupe du monde des clubs, gagnée en 2016 par le Réal Madrid, une compétition prestigieuse qui se déroule chaque année. SB / FTF