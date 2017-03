Football – Ligue des champions OFC : Tefana se qualifie en demi finale devant son public

Tefana se crée de nombreuses occasions



Il faut attendre la 30’ pour voir la première frappe cadrée du Marist FC, bien arrêtée par Stevens Hiriga, qui va faire un moins bon match que le 2e match sans faute contre le Rewa FC, mais qui reste malgré tout un bon match. Stevens a remplacé Mikaël Roche qui n’a plus été titularisé après le premier match contre le Vanuatu.



Le n°11 Sylvain Graglia semble survolté et rend folle la défense adverse grâce à ses accélérations fulgurantes. Temarii Tinorua joue très bien aussi. A la surprise générale, Sylvain Graglia et Stanley Atani, les deux attaquants de pointe de Tefana, vont s’énerver l’un contre l’autre. Stress ? Rivalité ? Les deux joueurs seront pris à part par le coach Sebastien Labayen en fin de partie pour un recadrement.



Tefana domine, la défense fait un bon travail, les milieux de terrain également et les attaques de Tefana sont de plus en plus dangereuses et c’est finalement un but contre son camp, suite à une frappe lointaine, qui permet à Tefana de mener 2-0 mais cela sera de courte durée : le Marist FC réduit le score à 2-1 grâce, là aussi, à un but contre son camp de Tefana.