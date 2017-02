Football – « Ligue 1 Vini » : Nos représentants pour la O’league s’inclinent

Pirae s’est imposé face au Taiarapu FC samedi soir. Les oranges ont mis 5 buts aux joueurs de la presqu’ île. Dragon a battu Central 3-2, même si ces derniers ont récemment fait venir six joueurs étrangers pour la ligue des champions d’Océanie. Arue a affronté la sélection U-17 et s’est imposé 3-1.



Au classement général, Tefana reste au top (66 pts), l’AS Dragon occupe la deuxième place (60 pts), et l’AS Vénus complète le podium avec 54 points.



La prochaine journée se tiendra le dimanche 5 Février à 16 heures. Elle opposera Central au Taiarapu FC.



