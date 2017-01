Football – Ligue 1 Vini : Focus sur Sylvain Graglia, attaquant de Tefana

Parole à Sylvain Graglia :



Ton analyse du match ?



« Le point négatif, c’est d’avoir pris 4 buts. Sur le plan offensif, c’est positif parce qu’on en met 7. On va devoir travailler sur le plan défensif parce que lors de la O’League on va avoir des attaquants beaucoup plus rapides et d’un autre niveau. Cela reste une victoire, on continue sur notre lancée et on continue à travailler jusqu’à la O’League. »



Une confrontation avec des joueurs de qualité ?



« On savait qu’aujourd’hui cela allait être intéressant car Pirae a récupéré des joueurs se préparant pour le beachsoccer donc très bien physiquement. Cela nous a apporté une belle opposition. Jouer avec des attaquants comme ça, qui sont en forme, qui vont très vite, c’est très bien pour nous. Même s’ils sont avant-derniers au classement, ils ne sont pas à leur place par rapport à ce qu’ils ont fait aujourd’hui. »



Tu travailles ton pied droit ?



« Je marque deux buts du pied droit aujourd’hui, cela reste rare, c’est arrivé car je joue du côté droit. C’est vrai que je travaille beaucoup les débordements et les centres du pied droit, donc je marque de plus en plus du pied droit, c’est bien. Cela reste malgré tout à travailler (rires) ».



Tes objectifs pour 2017 ?



« On va essayer de gagner la O’League, on était partis sur un projet de trois ans donc ce sera la consécration de trois années de travail, nous voudrions aller plus loin à la O’League et pourquoi pas la gagner. C’est faisable, il faudra que l’on soit tous performants le jour J et qu’on y croie. Cela reste du football, on peut le faire, il faudra s’en donner les moyens, être sérieux et cela peut le faire. »



Un dernier mot ?



« Un remerciement à ma femme et à mon fils de me soutenir pour 2017 car j’ai beaucoup de projets au niveau professionnel comme au niveau sportif, avec beaucoup de déplacements en sélection et en O’League, donc merci à mes proches de me soutenir, merci à eux. Merci également au coach Sebastien Labayen de me faire confiance. » Propos recueillis par SB / FTF