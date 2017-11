Football – Ligue 1 : Mauvaise opération pour Vénus

On a beau être un club dynamique, bourré de talents jeunes et fougueux, la réalité du football peut parfois rendre les choses compliquées. On se souvient de ce match spectaculaire contre Tefana, il y a dix jours, lors de la 7e journée du championnat de Ligue 1, qui s’était terminé sur un nul 2-2. Le résultat n’était pas mauvais en soi mais Vénus, sans les deux exclusions, n’aurait-il pas pu s’imposer ?



Autre résultante de ces cartons rouges, un match de suspension pour Marcel Tihoni et Remuera Tehau venant encore affaiblir l’effectif de Vénus lors de cette deuxième rencontre importante d’affilée contre Central, le leader du championnat, comptant pour la 8e journée du championnat. Le Tiki Toa Heiarii Tavanae (Vénus) a pu faire son retour en deuxième période après trois semaines d’arrêt suite à une contracture derrière la cuisse.



Le match commence mal pour Vénus



Le match a mal commencé pour Vénus, devant son public venu relativement nombreux. Rappelons que l’accès est gratuit au stade de Mahina où l’on peu lire « Plus qu’un club, ici c’est Mahina ». Sylvain Graglia, le fulgurant attaquant gaucher qui a quitté Tefana pour Central en début de saison, fait encore des siennes en marquant dans un angle fermé. Il assène le but du 1-0 à la 13’. Le terrain est gras, suite à la pluie, et cela ne va pas s’arranger au cours du match.



Vénus, met la pression. L’attaque finit par obtenir un bon coup franc en bord de surface. La balle frappe le poteau mais revient dans les pieds de Raiamanu Tetauira qui frappe dans l’axe à ras de terre, permettant à Vénus de revenir au score à 1-1, nous sommes à la 38’. Au vu du match de la semaine dernière, même si Central joue bien, on se dit que vénus est capable de tout.