Football – Ligue 1 : Central reste en tête du championnat

Vénus ne tombe pas dans le piège



Le deuxième choc du week end a opposé Vénus à Taiarapu, un match joué à la presqu’île. Il n’est jamais facile de battre Taiarapu à domicile, surtout quand les matchs ont lieu le vendredi soir car beaucoup de joueurs travaillent et doivent enchainer leur activité professionnelle avec plus d’une heure de route avant de rentrer sur le terrain. Mais cette fois-ci le match a eu lieu un samedi.



C’est justement Taiarapu qui a ouvert le score dès la 2’ par l’intermédiaire de Tehotu Doom. Il faudra attendre la 72’ pour que Vénus inscrive son premier but. Le meilleur buteur du championnat Teaonui Tehau offrira finalement la victoire au club de Mahina à la 88’, un but qui permet à Vénus de rester au contact de Central au classement général avec 14 points.



Dans les autres rencontres, Tefana s’impose face à Manu Ura. Notre Gant d’or Jonathan Torohia, qui est également capitaine de Manu Ura, encaissera 6 buts au cours du match et il faudra attendre la 86’ minute pour que Rooarii Roo ne « sauve l’honneur » des joueurs de Paea. Tefana est 3e au classement avec 13 points, juste derrière Vénus.



Le club de Dragon est un des deux clubs, avec Vénus, qui va jouer la prochaine Ligue des champions OFC mais l’équipe semble avoir du mal à trouver ses marques dans ce début de saison. Elle s’est inclinée déjà deux fois, face à Pirae et face à Taiarapu, ne parvenant à s’imposer que contre nos jeunes U19 et le week end dernier contre Punaruu, club qui a fait son entrée cette saison en Ligue 1 Vini.



Pour finir, Aorai, un club promu lui aussi, s’offre sa première victoire aux dépens de notre jeune sélection U19. Nos jeunes n’ont pas démérité, faisant bien circuler la balle mais les attaquants d’Aorai ont été plus réalistes, parvenant à concrétiser leurs occasions. Aorai s’impose finalement 2-1 contre la sélection U19.



L’attaquant de l’as Vénus Teaonui Tehau occupe toujours la 1e place du classement des meilleurs buteurs du championnat avec 10 réalisations. Il est suivi du milieu de terrain de Central Jay Warren avec 6 réalisations, le jeune capitaine de Dragon Tamatoa Tetauira est 3e avec 5 réalisations. SB / FTF