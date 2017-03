Football : Les Papous battent les Tahitiens au stade Pater

Rappelons que Tahiti s’était imposé 3 à 1 (jeudi dernier) en Papouasie Nouvelle Guinée, lors du match aller qui s’est disputé au St John Guise Stadium au terme d’un match rendement mené par les Tahitiens.



Le public était venu nombreux et plein d’espoir hier soir au stade Pater. En première mi temps, Tahiti domine dans le jeu avec plusieurs occasions à la clé, emmenées par le virevoltant et excellent Sylvain Graglia. La défense des Papous, et surtout leur gardien, leurs permettaient de regagner les vestiaires sur le score nul de 0 à 0.



À la deuxième mi-temps, chaque équipe prend des risques. Le jeu s’accélère et c’est à la 60ème minute que la Papouasie Nouvelle Guinée ouvre le score par l’intermédiaire de Patrick Aisa, qui, sur un centre anodin et face à une défense arrêtée, trompe le portier Mikaël Roche. C’est ce même Patrick qui va doubler la mise pour les Papous à la 73ème minute. Les hommes de Ludovic Graugnard tentent d’accélérer et parviennent à percer la défense adverse à plusieurs reprises grâce encore à Sylvain Graglia et Teaonui Tehau, mais ils manquent cruellement de réussite. Les opportunités s’enchaînent sans concrétisations mais c’est lors de la prolongation que Tauhiti Keck réduit la marque à 2 à 1 qui sera le score final.



La déception était palpable à l’issue de la rencontre, tant il y avait la place de remporter le match qui aurait qualifié Tahiti pour le tour suivant. Il faudra maintenant espérer des résultats favorables lors des confrontations entre la Papouasie Nouvelle Guinée et les îles Salomon…



Ludovic Grognard, coach de Tahiti :



« On a quand même fait deux fois le voyage, pour l’aller et le retour. Les gens ne se rendent pas compte de la fatigue que ça peut engranger. En plus, nos joueurs travaillent, donc après deux fois 36 heures de voyage certains ont travaillé hier et aujourd’hui. Je n’ai pas reconnu la puissance qu’on a dégagé en Papouasie en milieu de terrain. J’ai trouvé les Papous plus vifs que nous et plus percutants. »



Suivez l’actualité sportive du Fenua sur www.sportstahiti.com.