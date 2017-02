Football – Le capitaine de la sélection U17 : « Venez nous encourager samedi »

Parole à Moana Pito, capitaine de la sélection :



Peux tu te présenter ?



« Je m’appelle Moana Pito, j’ai 17 ans. Je suis gardien de but de l’AS Tefana. J’ai commencé le football à l’âge de 4 ans. Dans la famille, on est tous des footballeurs. J’ai commencé à être gardien depuis la catégorie poussin. Il n’y avait pas de gardien alors je me suis porté volontaire. Par la suite, j’ai aimé ça et j’ai voulu continuer. »



Cela te fait quoi d’avoir été sélectionné ?



« J’ai déjà été sélectionné en U17, on avait perdu contre la Nouvelle Zélande il y a 2-3 ans, mais à l’époque seulement le gagnant se qualifiait. J’ai été sélectionné également avec les U20 en début d’année. C’est un honneur de représenter le Pays, surtout que la compétition se passe chez nous. On fera tout pour se qualifier. »



Comment envisages-tu le tournoi, le premier match ?



« On reste positif par rapport au tournoi. Je pense qu’on a nos chances, on travaille depuis 6-7 mois, on est prêts, on attend juste le premier match de samedi contre le Vanuatu. C’est une bonne équipe qui est bien placée, après on verra bien, on ne les a pas encore vus jouer. Je pense que cela devrait passer. »



Tu suis un entrainement spécifique ?



« On travaille plutôt les ballons aériens car on a quelques problèmes sur les ballons aériens, sinon on travaille le physique. »



Au niveau de l’ambiance ?



« On est un peu comme une grande famille désormais. On sent le « mana », comme on dit chez nous. C’est top. »



Ton objectif personnel ? Un dernier mot ?



« Mon objectif, c’est la qualification pour cette Coupe du monde en Inde, pour tenter de se faire repérer là bas. Je demande à toute la Polynésie de venir nous encourager au stade de Mahina samedi. Merci à notre coach Patrice Flaccadori, Vincent Simon et Samuel Liparo pour toute la préparation depuis juillet-août. » Propos Recueillis par SB