Football – Focus sur Tamatoa Tetauira : « Le fair-play avant tout »

Parole à Tamatoa Tetauira :



Comment as-tu commencé le football ?



« J’ai commencé dans le quartier à Mahina puis j’ai intégré l’Olympique de Mahina. J’ai ensuite joué à JT et enfin à Dragon. J’aime ce sport car je l’ai vécu en famille. Bon nombre de mes cousins sont dans l’équipe de Vénus, comme Teaonui Tehau. On a grandi ensemble en jouant dans le quartier. Je suis le seul à être parti. Cela m’a fait chaud au cœur de jouer contre eux en finale du championnat. »



Quelques mots sur cette finale gagnée contre Vénus ?



« La qualification pour la Ligue des champions était déjà acquise, mais avoir eu le titre, cela a été que du bonheur. Ce titre est la récompense de toute une saison effectuée. J’avais raté pas mal d’occasions ce soir là, avec la fatigue due à l’accumulation de matchs et le manque d’automatismes. Habituellement, je joue derrière et pour la finale on m’avait poussé devant. Cela a finalement payé, tant mieux pour nous. »



Comment envisages-tu la Ligue des Champions ?



« Ce sera ma deuxième participation. Pour pas mal de jeunes de notre équipe ce sera la première. Merci aux dirigeants de Dragon, au staff, aux joueurs qui viennent à l’entrainement tous les jours et qui ont été récompensé par ce titre qui va nous permettre de jouer la Ligue des champions. Ca fait chaud au cœur de représenter la Polynésie à l’extérieur, de jouer pour son Pays, pour sa famille, avec le club ou la sélection d’ailleurs. »



Tu fais quoi au niveau professionnel ?



« Je travaille comme magasinier à l’entrepôt de Nike Shop. Je remercie le club et Robert Tanseau qui m’a donné un travail. Je compte bien rester à Dragon et participer à la Ligue des champions avec mon club. Je compte également jouer en sélection, si on m’en donne encore la possibilité. »



A quelle place te sens-tu le plus à l’aise ?



« Quand j’étais plus jeune, j’ai commencé à jouer devant. Quand je suis arrivé à Dragon, j’ai joué derrière. En sélection, j’ai joué derrière jusqu’à ce jour. C’est tout récemment que j’ai eu l’opportunité de jouer en attaque avec Dragon. Je suis les consignes du coach, il me met où il veut, pourvu que je joue. Je m’entraine pour jouer donc si je joue je suis content, peu importe la place. »



Tu es capitaine à 21 ans ?



« Je suis le seul de l’équipe à jouer en sélection A. Je pense que c’est une forme de respect. Je m’efforce de gérer l’équipe. Quand les choses commencent à aller mal, à dégénérer, il faut toujours rester dans le match en se disant que ce n’est que du football. Le fair-play avant tout, surtout à l’extérieur. Je suis plutôt un joueur « propre », j’essaie de ne pas prendre trop de cartons, de ne pas râler. Je joue au foot, c’est mieux, comme ça on ne me reproche rien. » Propos recueillis par SB / FTF