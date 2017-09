Football – Focus sur Marama Vahirua : La star jouera à Dragon cette saison

Parole à Marama Vahirua :



Après Pirae, Temanava, nouvelle aventure avec Dragon ?



« A mon retour de métropole, j’avais intégré Pirae car j’avais une promesse à tenir. Aujourd’hui, Dragon m’a appelé pour relever le défi de la Ligue des Champions OFC, que je relève avec plaisir. Il y a aussi en parallèle le projet de monter un centre de formation qui fait défaut depuis des années. Cela me permet de m’occuper des jeunes et de continuer à jouer au foot. C’est un plaisir pour moi de venir dans ce club, il y a une bonne mentalité, les infrastructures qu’il faut, donc c’est impeccable. »



« Je suis venu en tant que joueur pour apporter mon expérience sur le terrain. Timiona Asen, en tant que coach, fait ce qu’il veut. Il est évident que le temps joue contre moi. Le cerveau a envie mais les jambes n’ont plus vingt ans. Il y a une bonne mixité dans cette équipe, je pense qu’on peut faire quelque chose cette saison mais, en toute humilité, on sait qu’on a beaucoup de travail devant nous. »



Tu apportes également tes contacts en métropole ?



« Je n’arrête pas de leur dire, « si vous voulez, j’ai des potes là-bas qui peuvent venir ». Par contre, il faut que ce soit carré, ce n’est pas « viens et on verra ». Cette année, j’ai pu voir avec Grégory Pujol et Reynald Lemaître pour venir. Il faudra juste leur trouver un logement. Comme je l’ai dit au club, il faut en profiter, il y a de très bons joueurs là-bas, je peux vous dire qu’à 34-35 ans cela vaut le coup, en plus ils viennent gratuitement pour jouer la Ligue des Champions. J’ai réussi à les faire venir et je suis certain qu’il y en aura d’autres. »



Que penses-tu du système de qualification pour la Ligue des champions OFC ?



« Depuis le début, je dis que le système n’est pas bon, il est déconnecté de la réalité du terrain. Quand tu es compétiteur, tu transpires, tu es régulier, tu te dis « j’ai mérité la victoire ». Je me mets à la place de Tefana, ils ont plus de 100 points la saison dernière et ils se font avoir dans cette phase finale éliminatoire. Apparemment, on va revenir à l’ancienne règle, le champion sera celui qui a le plus de points. »



Le championnat qui démarre va être intéressant ?



« Je l’espère. Je vais avoir un regard avisé sur ce qui se passe en Ligue 1 mais aussi au niveau du championnat jeunes parce que mon projet reste celui d’envoyer des volontaires en métropole. Tefana et Venus viennent d’envoyer des jeunes en métropole, j’ai envie de dire « faisons-le tous ! » parce qu’un jour ou l’autre cela va payer et peut être dans un avenir proche. On pourra ainsi aller à la Coupe des Nations avec plus d’arguments. Nos Tahitiens apprendront aussi qu’on arrive à l’entrainement avec une hygiène de vie irréprochable. » Propos recueillis par SB