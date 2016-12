Football – Focus sur Kiani Wong : Ses 6 premiers mois en métropole

Parole à Kiani Wong



Comment se passe ton aventure en Métropole ?



« Et bien pour l’instant tout se passe bien. Je me suis acclimatée à la métropole et je me suis faite des amis à Strasbourg. Je suis à l’internat la semaine, je vais à l’école la journée, ensuite j’ai mes entrainements de football en fin d’après midi et le soir j’ai deux heures d’études. Le week-end, je suis dans une famille d’accueil avec qui tout se passe plutôt bien. J’ai gouté un peu à la nourriture de Strasbourg, comme la choucroute… et j’ai pas trop aimé (sourire). »



Quelques mots sur le centre de formation ?



« Il est assez grand et je m’y sens bien. Nous sommes près de 20 filles, et le niveau est vraiment élevé. C’est du haut niveau. Cela change de Tahiti, non pas qu’il n’y a pas le niveau à Tahiti mais en métropole c’est différent, et les filles jouent très bien. J’évolue au poste de numéro 10 sur le terrain. »



De retour pour les vacances de Noël ?



« Oui je suis très contente de revenir pendant ces vacances, ça va me faire du bien de revoir ma famille et mes amis. Cela va me permettre de me ressourcer pour pouvoir commencer au mieux l’année 2017. »