Football – Focus sur Alvin Tehau : « Gagner à l’international, c’est possible »

Parole à Alvin Tehau



Que représente pour toi Tefana ?



« C’est une famille. On se connaît tous depuis longtemps. J’y suis depuis que je suis poussin. Certains étaient mes entraineurs quand j’étais petit, j’ai ensuite joué avec eux en senior. Cela fait quelque chose, même pour eux. Il y a tout le temps des clubs qui me demandent de signer avec eux mais moi c’est la proximité qui m’intéresse, Tefana ce n’est pas trop loin de chez moi. Au moins, je ne rentre pas vers 22H. Je ne pense pas bouger de Tefana. »



Tu es également capitaine de la sélection de Tahiti ?



« Pour moi, cela ne change pas trop, tout le monde est capitaine dans l’équipe, tout le monde a le droit de communiquer, de dire les choses. C’est juste un brassard. Après, représenter la Polynésie à l’extérieur c’est important. Le football est médiatisé et nous n’avons pas beaucoup de compétitions donc il ne faut pas rater les matchs importants de la sélection. C’est un honneur et une fierté de représenter la Polynésie à l’extérieur.»



La Nouvelle Zélande reste votre bête noire ?



« Quand on était en Papouasie (NDLR lors de la Nation’s Cup 2016), franchement, la Nouvelle Calédonie était au dessus, ils n’avaient juste pas été efficaces. Je pense que la Nouvelle Zélande est prenable. On avait remporté la Nation’s Cup en 2012, c’est la preuve que gagner à l’international c’est possible. Dernièrement, on a gagné 1-0 à domicile contre les Salomons puis on a perdu 1-0 chez eux. C’est possible de gagner, il faut juste que tout le monde soit à fond dedans, pour refaire ce que l’on a fait quand on avait gagné la Nation’s Cup. Par contre au niveau des clubs, au niveau d’Auckland City, c’est plus compliqué car ils ont les moyens de faire venir des joueurs de l’extérieur. »



Tu gères ta vie sportive en parallèle du reste ?



« Je viens finalement de décrocher un contrat de travail à durée indéterminée avec PBC en novembre, c ‘est pour cela que j’ai dû rater le dernier déplacement aux îles Salomon. M’absenter juste après avoir signé mon contrat n’était pas possible. J’ai donc averti mon coach de sélection que je ne pouvais pas me déplacer. C’est sûr que ce n’est pas évident de gérer tout ça. Il y a parfois des choix difficiles à faire entre le travail, le sport, la famille. »



« Le travail et la vie de famille sont une priorité mais je reste très motivé pour remporter chaque match qui se présente et à le jouer à 100%, que ce soit pour mon club ou pour la sélection. Je suis toujours autant passionné de football et j’ai toujours autant envie de montrer que j’ai un bon niveau. »



Des objectifs pour 2017 ?



« Avec Tefana, on est plutôt bien partis en championnat, donc mon objectif reste de continuer à gagner les matchs avec Tefana. Avec la sélection, il faudra être au rendez-vous pour le match aller et retour contre la Papouasie Nouvelle Guinée, en mars. Merci aux copains du foot, aux officiels, aux encadrants, aux coachs, à la famille, merci à tous les supporters qui sont derrière nous. » Propos recueillis par SB / FTF