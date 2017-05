Football – Focus Tefana : Pour Sébastien Labayen « Il faut rester humble »

Sébastien Labayen, coach de Tefana



Quelques mots sur « votre revanche » sur Vénus ?



« On sait faire la différence par rapport aux différentes compétitions. On respecte nos adversaires, on sait reconnaître sur un match lorsqu’ils sont plus forts que nous. Ce qui nous intéresse c’est d’être à notre meilleur niveau. Donc on fait en sorte d’être le plus impeccable possible sur le plan défensif, on ne prends pas de but et on arrive à scorer 4 buts sur ce dernier match contre Vénus, ça c’est intéressant. »



Le carton rouge pour Vénus en début de match a faussé la donne ?



« Je ne commente pas les décisions des arbitres, dans un sens ou dans un autre. C’est le fait d’être dangereux, de se créer des occasions, qui pousse nos adversaires à la faute, qu’elles soient sanctionnées d’un rouge ou pas, cela ne nous regarde pas. Ce que l’on veut, c’est être le plus dangereux possible, le plus efficace possible sur le plan défensif. »



La non participation à la prochaine Champions League OFC ?



« Il faut rester humble. La formule est ainsi faite, elle ne récompense pas la régularité sur le plan du championnat car cela se joue sur un match. La régularité en sport est importante, surtout sur le plan de la performance. Cela fait deux années d’affilée que l’on termine parmi les quatre meilleures équipes océaniennes. Sur les phases de championnat, on a fait en sorte de respecter tous nos adversaires et d’être à fond sur chaque match, cela n’a pas été récompensé par une place en Ligue des champions OFC, c’est au instances dirigeantes de poser la réflexion et de voir ce qu’ils veulent. »



Il reste la Coupe de Tahiti Nui pour réaffirmer votre statut de leader ?



« Les matchs s’enchainent et il va falloir gérer la récupération. On a rien à prouver si ce n’est d’être les plus performants possible à chaque fois que l’on monte sur le terrain. On est pas là pour être en démonstration ou revendiquer quoi que ce soit. Il faut rester humble et être à son meilleur niveau à chaque match. »



Sylvain Graglia n’est plus dans l’effectif ?



« Effectivement. C’est un choix personnel. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci aux joueurs et aux dirigeants » Propos recueillis par SB / FTF