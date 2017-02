Football – Focus : Raimana Li, une « star » plutôt discrète

Parole à Raimana Li :



De retour avec les Tiki Toa ?



« Je suis revenu après dix mois de formation en métropole, maintenant je vais me consacrer au football, bien sûr, mais aussi à la Coupe du monde de beachsoccer qui aura lieu fin avril. J’ai pris du retard donc j’essaie de travailler pour rattraper un peu ces dix mois de retard. »



« On essaie de mettre les bouchées doubles avec l’équipe. Il y a des joueurs Tiki Toa qui sont dans l’AS Vénus que l’on ne voit pas trop souvent. On essaie de se remobiliser car il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a une nation qui monte en puissance, c’est le Brésil. Il va falloir beaucoup s’entrainer pour pouvoir rivaliser avec eux. »



Ton retour à l’as Pirae ?



« Sans compter les U17, nous sommes derniers du championnat donc tous les points sont bons à prendre, match après match. Depuis notre retour, on a pu obtenir une victoire contre l’OM, un nul contre Vénus sur sa pelouse à Mahina…On est une équipe en reconstruction avec beaucoup de jeunes, on essaye de travailler collectivement, cela commence à revenir tout doucement, on va continuer sur cette dynamique et essayer de grappiller quelques points au classement. »



La transmission c’est important ?



« On a beaucoup de jeunes, on essaye de les motiver. La plupart sont dans la sélection U20, ils ont quand même du talent, du potentiel. On essaye de faire en sorte qu’ils explosent, qu’ils n’aient pas de réticence vis à vis de nous, au contraire. Arrivés sur le terrain, on est tous pareil, on est une équipe. Il ne faut pas qu’ils aient peur au contraire, il faut qu’ils puissent profiter au maximum de notre expérience pendant les quelques années qu’il nous reste à faire avant qu’ils puissent nous remplacer, pour faire en sorte que le football tahitien puisse grandir dans le Pacifique. » Propos recueillis par SB / FTF



A NE PAS RATER : Tournoi qualificatif pour la Coupe du monde U17 du 11 au 24 février 2017 (Pater, Mahina…)