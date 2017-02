Football – Coupe du monde U17 : Tahiti ne participera pas

Patrice Flaccadori, entraineur de la sélection :



Votre analyse du match ?



« Je crois qu’on fait une bonne 1e mi temps mais ensuite on rate trop d’occasions. On doute, puis sur une belle erreur défensive on les laisse revenir à 1-1 et sur un corner on prend un second but. C’est vraiment une grosse déception parce que j’ai trouvé que c’était le match le plus abouti. On leur a mis la pression mais on aurait dû concrétiser les 4-5 occasions franches. C’est le football, il faudra qu’on travaille encore. Je suis vraiment déçu pour les garçons parce qu’ils ont travaillé. »



La suite ?



« Il faut d’abord remonter psychologiquement les garçons. Ensuite, il y a le staff et les coachs, on doit repenser le « comment on travaille » parce que les résultats sur les sélections ne sont pas reluisants donc il faut sans doute que l’on revoie certaines choses. »



L’élimination se joue sur un but, c’est la dure loi du football ?



« Oui, mais je pense qu’on pouvait tuer le match contre la Nouvelle Calédonie on ne le fait pas, ce soir on ne le fait pas non plus, on ne peut pas louper ce genre d’occasions. Mais il faut accepter, la Papouasie a été plus efficace ce soir, bravo à eux, je leur souhaite bonne chance pour la continuation de ce tournoi. » SB / FTF