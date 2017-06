Football – Coupe de Tahiti Nui : David perd de justesse contre Goliath

Un match incroyable



Suite à une mauvaise relance de la défense de Tefana, l’attaque de Temanava en profite, Patua Tetuanui tente une percée mais il pousse trop sa balle, le gardien dégage mais il le contre de manière puissante et envoie la balle dans le but : 1-0 pour Temanava à la 16’, le public est en furie et encourage fortement son équipe. Alors que nous sommes à Tahiti, le public de Moorea est bien supérieur en nombre.



Pascal Vahirua, le conseiller technique de Tefana, ne cesse de se lever de son banc et semble spécialement nerveux. A l’opposé du banc de Tefana, Sebastien Labayen est debout, lui aussi. L’attaque de Tefana pousse, le gardien de Moorea Haureva Tetuanui fait ses premiers arrêts décisifs mais finalement, Tefana obtient un penalty sur une main dans la surface, transformé par le gunner Temarii Tinorua. 1-1 à la 22’.



Alors que la fin de première mi temps est équilibrée, dans le début de la seconde Tefana va se faire plus dominateur et à la 53’, Tunoa Tevaearai, le n°6 de Tefana, adresse un tir à ras de terre du gauche qui trompe le gardien de Moorea. 7’ plus tard, Temarii Tinorua dribble le gardien et marque, Tefana a désormais deux buts d’avance pour mener 3-1, mais il reste 30 ‘ de jeu.