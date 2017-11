Football – Alfred Taputuarai : Interview exclusive du Président de Vénus

(Interview suite) « On a également l’absence de notre coach Samuel Garcia depuis deux matchs. Dans des conditions comme ça, à 9 contre Tefana, à 10 contre Central, il faut bien gérer les changements, bien gérer le match, il nous a manqué aussi, c’est sûr. Je ne vais pas dire qu’on s’est trompés, tout cela fait partie du football. »



Il faut rester positif malgré tout ?



« Physiquement on est bien. C’est notre force, on l’a vu lors des quinze dernières minutes contre Central. Central marque deux buts magnifiques sur contre-attaque mais sur le mental on était présents malgré notre infériorité numérique. On est en phase ascendante puisque on prépare la Ligue des champions OFC. »



Vénus est descendu à la 5e place du classement ?



« Le championnat de Ligue 1 est très long. Je pense que tout va se jouer un peu comme l’année dernière à partir de mars-avril. Pour l’instant, on a quatre équipes qui se démarquent, Central qui tient la route, Dragon qui arrive derrière, Tefana qui est toujours là, Pirae qui peut jouer les trouble-fête, on ne sait pas vraiment. Nous ne sommes qu’à la première phase, il y en à trois au total ! On accepte le résultat de nos deux derniers matchs, félicitations à toutes les équipes. » Propos recueillis par SB / FTF