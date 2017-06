Foot féminin – Vahei Samin : La jeune fille a été retenue au pôle espoirs de Tours

Parole à Stéphanie Spielmann :



Quel est le bilan de votre déplacement ?



« Extrêmement positif puisque Vaihei sera en métropole à la rentrée prochaine au pôle espoir de Tours. On a préparé ce voyage en envoyant les résultats de tests de vitesse, de jonglerie au préalable, je voulais être sûre qu’elle puisse avoir ses chances. On a démarré par St Etienne puis on a enchainé avec Clairefontaine pour 4 jours de stage. Les sélectionneurs ont ensuite discuté entre eux et ont décidé de la prendre au pôle espoirs de Tours. »



Quelques mots sur le club de Tefana ?



« C’est un club qui travaille beaucoup avec les jeunes et qui met des éducateurs qualifiés dans chaque catégorie, cela fait une grande différence. Le succès de Kiani et de Vaihei est dû aussi au fait qu’elles évoluent avec les garçons depuis toujours. Elles avaient entrainement tous les jours, cela les a beaucoup aidées au niveau du rythme. On connaît la volonté de Tefana d’envoyer des jeunes à l’extérieur. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je voudrais remercier la fédération tahitienne de football qui nous a accompagnées dans ce projet cette année, je remercie également le club de Tefana. Ces deux entités ont pu mettre leurs forces en synergie pour que le projet se concrétise. Cela faisait plusieurs années que c’était soit la FTF, soit les clubs et là c’est un beau partenariat. C’est beau de réussir un projet ensemble, c’est bien pour tout le monde. Merci aussi à la fédération française qui a payé une partie des déplacements. » Propos recueillis par SB / FTF