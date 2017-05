Foot féminin – Sélection U17 : Vaihei Samin en métropole pour tenter sa chance

Parole à Stéphanie Spielmann :



Le travail de sélection se déroule bien ?



« On a un groupe de 27 filles. Fin août, on fera un listing final de 20 filles avec lesquelles on va partir du 29 juin au 6 juillet aux îles Cook pour deux matchs de préparation pendant une semaine. Au mois de juillet, il y aura de nombreux entrainements, elles vont vivre ensemble, dormir ensemble et après on partira aux Samoa pour le tournoi qualificatif pour la Coupe du monde, du 7 au 22 août. »



Tu es confiante ?



« Je suis satisfaite des choix que nous avons pu faire, on a des filles qui ont vraiment envie, cela se ressent. Il y a de la qualité, on fait beaucoup d’exercices techniques. On ne veut pas non plus trop les stresser car elles auront beaucoup de choses à apprendre en peu de temps. On organise des matchs amicaux, par exemple face aux U13 de l’as Tefana. Cela va nous permettre de travailler les lacunes. Je filme et on travaille sur la vidéo avec les filles. »



C’est le dernier entrainement de Vaihei ?



« On commencera par St Etienne. Ce sera bien pour elle d’intégrer des entrainements avec le rythme imposé par des filles qui jouent au niveau national. On enchainera avec Clairefontaine à Paris pour quatre jours de stage national avec les 60 meilleures joueuses de sa génération, devant tous les responsables. On ira ensuite à Strasbourg, elle intégrera le pôle pour des entrainements. Si elle est retenue, elle sera de toute façon avec nous pour le tournoi de qualification U17 puisque l’école ne débute qu’en septembre en métropole. »