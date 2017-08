Foot féminin – Qualifications Coupe du monde U17 : Dernière ligne droite pour les Tahitiennes

Parole à Stéphanie Spielmann :



Quel est le bilan du dernier déplacement ?



« Le déplacement aux îles Cook a fait beaucoup de bien à l’équipe. On pu vraiment bien construire le groupe, elles ont appris à se connaître et à nous connaître nous, le staff. En une semaine on a travaillé comme trois semaines ici, on a donc gagné beaucoup de temps. Elles ont pu affronter l’équipe de Cook qui nous a offert une belle adversité, notamment sur le plan athlétique. »



« On s’est bien faites bouger sur le premier match, perdu 2-0, qui a été dominé tactiquement mais pas athlétiquement. Les filles ont compris que cela allait être dur et qu’il fallait devoir travailler même contre les « petites nations ». Sur le deuxième match, on gagne 4-1 avec une bonne prestation des deux équipes. On avait été très bien reçues, c’était super. »



Vous avez pu rencontrer les garçons de Tefana également ?



« J’aime bien jouer plusieurs fois contre une équipe, cela permet de voir la progression. C’est ce qu’on a fait avec les garçons de Tefana. Cela a permis aux filles de se dire que l’on peut perdre une fois mais que sur une deuxième opposition on peut se rendre compte du travail qui a été effectué et de celui qui reste à faire. Elles ont pu faire un très bon deuxième match, c’est exactement ce que je recherchais, un match techniquement très intéressant. »