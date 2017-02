Foot Féminin : Kiani Wong, l’étoile polynésienne brille en Métropole

Elle a par ailleurs été élue joueuse du match, dans la confrontation face au Clermont Foot 63, remportée 3 buts à 0, et ou elle ouvre le score contre le cour du match. En effet les 45 premières minutes ont été difficile pour Kiani et ses co-équipières. Le bloc haut, et la pression de leurs adversaires ont empêché les joueuses du FCV de développer leur football.



Mais au retour de la pause, ce n’était plus la même histoire. Et sur le site du FCV on peu y lire le résumé de la seconde mi-temps intitulé : Tahiti douche Clermont ! « Au retour de la pause, la talentueuse Kiani Wong, phénomène arrivé de Tahiti et évoluant au Pôle Espoir, à peine entrée en jeu, mystifie la défense locale après une série de dribbles déroutant en envoyant une frappe, venue des îles, en pleine lucarne et, par ce fait, libère les fédinoises. La douche froide pour Clermont qui faisait plus que poser des problèmes à Vendenheim. »



La joueuse formée à Tefana a donc offert la clé de la victoire à son équipe, qui dans la foulé marquera deux autres buts par Fiona Bitterlin et Kawtar Saber, avant de maitriser tranquillement leur fin de match face à des adversaires sonnées.



Après avoir battu Nancy 5 buts à 0, étrillé NivolasVermelle 7 à 0, vaincu Yzeure 3 à 0, Kiani et son équipe reviennent de Clermont avec un nouveau succès 3-0.



