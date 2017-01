Fonction publique : 238 postes seront à pourvoir cette année

PAPEETE, le 11/01/2017 - L'annonce a été faite ce mercredi en conseil des ministres. L'occasion pour le gouvernement de tirer le bilan des concours qui ont été mis en place l'an dernier et ceux qui seront organisés courant 2017-2018. En 2016, six concours ont été ouverts pour 253 postes. Cette année, 238 postes seront à pourvoir, dont 6 sages-femmes, 19 infirmiers de catégorie A ou encore 100 rédacteurs.



Le conseil des ministres s'est réuni ce mercredi à la Présidence. Parmi les nombreux dossiers qui ont été évoqués, on retrouve le bilan des concours qui ont été organisés l'an dernier au niveau de la fonction publique en Polynésie française, et ceux qui seront mis en place en 2017 et en 2018.



Déjà en septembre 2015, " une lettre-circulaire a été adressée aux 59 entités concernées (45 services et 14 établissements publics administratifs) et a abouti à une proposition de programmation des concours à mettre en œuvre sur la période 2016-2018, donnant la priorité aux postes d’encadrement (catégories A et B) qui ont représenté la majorité des besoins exprimés (environ 74% des postes sollicités à concours) ", note le communiqué du conseil des ministres.



L'année dernière, six concours ont été ouverts ce qui représentait 253 postes à pourvoir. On retrouve notamment 13 postes d'adjoints d'éducation, 6 postes (biologistes, vétérinaires, pharmaciens et chirurgiens-dentistes), 43 ingénieurs, 61 infirmiers de catégorie B, 35 médecins et 95 postes d'attachés d'administration. " Hormis pour le concours d’attaché d’administration, dont les inscriptions seront ouvertes tout le mois de janvier, les résultats de tous les concours ouverts en 2016 ont été proclamés ", indique le communiqué.



En attendant la fin des inscriptions pour le concours d'attaché d'administration, la Présidence informe que 975 candidats ont concouru dans les autres catégories. " Il est à noter que pour certains concours relevant de la filière santé, le nombre de candidats a été inférieur au nombre de postes ouverts ", souligne le communiqué.



En 2017, 238 postes seront encore à pourvoir. " 6 sages-femmes, 19 personnels médicotechniques B, 13 personnels de rééducation, 19 infirmiers de catégorie A, 65 praticiens hospitaliers, 1 conseiller des activités physiques et sportives, 5 conseillers d’éducation artistique, 4 assistants d’éducation artistique, 6 adjoints d’éducation artistique et 100 rédacteurs ".



La programmation des concours pour 2018 a également été établie. Le Pays aura donc besoin de " 3 éducateurs des activités physiques et sportives, 5 cadres de santé, 5 conseillers socio-éducatifs, 18 instructeurs de formation professionnelle, 35 maîtres de formation professionnelle et 35 techniciens. "



Ce qui représenterait 101 postes à pourvoir en 2018.



En janvier 2016, le président Edouard Fritch avait annoncé la mise en place de plusieurs concours. " Faute de concours administratifs depuis de nombreuses années, notre administration regorge trop de CDD ", se justifiait-il.



Au total de 2016 à 2018, ce seront près de 600 postes qui auront été mis sur concours au sein de la fonction publique.