Floraisons de nos arbres tahitiens (1re partie)

Tahiti, plus qu’aucune autre île, a fait de la mixité de sa population, de sa faune et de sa flore un atout précieux. En termes de flore justement, dès que les premiers colonisateurs maohi ont occupé les îles polynésiennes, ils y ont introduit des plantes qui leur étaient utiles ; lorsque les Européens arrivèrent, à partir du XVIIIe siècle, mais plus encore au XIXe, ce fut un véritable déferlement de nouvelles espèces, parmi lesquelles certaines destinées à des plantations (coton, vanille, cacao, café…), des plantes ornementales vite devenues invasives et redoutables pour la flore indigène et endémique (tulipier du Gabon, miconia, lantana…), mais aussi des plantes ornementales inoffensives et de grande qualité, rapidement adoptées par les Polynésiens parce qu’elles égaillaient leur environnement.

Grâce à ces apports passés, au fil des saisons, souvent sans qu’il soit besoin de sortir du parc ou du jardin de son hôtel, le visiteur peut assister à des explosions de couleurs sur certains arbres ornementaux ; ce kaléidoscope est particulièrement chatoyant entre novembre et mars, mais il perdure, pour nombre d’espèces, tout au long de l’année. D’autant que certaines d’entre elles fleurissent en plein hiver austral, ce qui permet aux paysages de Polynésie, et tout particulièrement de Tahiti, d’être en permanence constellés de magnifiques taches colorées. Une riche palette qui inspire, aujourd’hui encore, nombre d’artistes et que nous vous invitons à découvrir, sachant que si notre liste présente de très belles espèces d’arbres, elle est, faute de place, loin d’être exhaustive. Mais du moins les plus spectaculaires figurent-elles dans cette promenade …



Textes et photos : Daniel Pardon

(avec l’aide de Michel Guérin)





Retrouvez la 2e partie dans 2 semaines, dans votre Tahiti Infos du 16 février 2017