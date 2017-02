Flohr/Domingo, une nouvelle alliance en faveur, notamment, de Sécosud

HITIAA O TE RA, le 02/02/2017 - La nouvelle coalition Flohr/Domingo à Hitia'a o te Ra est en route, et cela s'est confirmé ce jeudi lors du conseil municipal. Pour cette alliance, quatre élus "orange" ont été élus adjoints au maire. Le ménage a également été fait au sein de plusieurs syndicats, dont Sécosud. Les deux leaders Flohr et Domingo prennent ainsi la place de Jacqui Drollet et Abel Tehotu dans ce syndicat qui se charge de l'électrification des communes du sud de Tahiti. Une stratégie qui pourrait être en faveur d'EDT-Engie.



Les choses se précisent en ce qui concerne l'attribution de la concession de fourniture de l'énergie électrique dans les communes du sud de Tahiti jusqu’en 2034. Et le marché devrait passer sous le nez de la société Teva Rua Nui pour profiter à EDT-Engie.



En effet, le 10 janvier dernier, cinq élus sur trois du conseil syndical Sécosud avaient voté en faveur de Teva Rua Nui. " Mais le président (Anthony Jamet, ndlr) fait tout son possible pour retarder ou perturber cette affaire ", explique Abel Tehotu. Du coup, les tractations continuent pour tenter de changer la donne, et c'est le résultat de ce qui se passe actuellement au sein du conseil municipal de Hitia'a o te Ra.



Les 29 élus de cette commune associée se sont réunis ce jeudi pour élire de nouveaux adjoints au maire, ainsi que les membres qui représenteront la commune au sein des différents syndicats, dont Sécosud. Une démarche qui est tout à fait justifiée puisqu'une nouvelle majorité est mise en place. Avec les douze élus " orange " d'Henri Flohr, Dauphin Domingo se retrouve avec une majorité confortable à 23 élus.



Un " mariage " qui a permis à quatre conseillers " orange " de devenir adjoints au maire. " Lorsqu'il y a une nouvelle majorité qui se met en place, bien sûr des négociations voient le jour, et c'est le résultat de ce qui s'est passé aujourd'hui, avec les postes d'adjoints au maire, etc. Là, nous pourrons voter un nouveau budget et cela va nous permettre de lancer les projets de la commune ", se justifie Dauphin Domingo, maire de Hitia'a o te Ra.



Le renouvellement des deux élus de la commune au sein de Sécosud n'a donc pas été une surprise. Dauphin Domingo et Henri Flohr prennent ainsi la place de Jacqui Drollet et Abel Tehotu.



Une stratégie qui jouera en faveur d'EDT-Engie, puisqu'apparemment Henri Flohr serait prêt à soutenir le choix du maire de Taiarapu-est, Anthony Jamet. " C'est un tāvana du Tapura Huiraatira, c'est normal ", clame-t-il.



Durant les votes, Abel Tehotu, pourtant nommé ce jeudi adjoint au maire, s'est abstenu (lire son interview ci-dessous). Fidèle à ses valeurs, le nouvel adjoint au maire de Hitia'a o te Ra a voulu marquer le coup en votant en son âme et conscience.



De son côté, Jacqui Drollet s'y attendait. Pour lui, l'ordre du jour de la séance de ce jeudi ne s'est construit " qu'autour de Sécosud ".



Le maire délégué de Hitia'a o te Ra va même plus loin dans son analyse. " C'est une affaire de gros sous, où l'État est concerné et touche les dividendes d'EDT-Engie, cette société qui va travailler sur le sud. "



Mais le tāvana Dauphin Domingo n'a pas dit son dernier mot. Il compte bien faire entendre sa voix au sein du conseil syndical de Sécosud. " Je leur ai dit qu'avant de prendre ma décision, il va falloir me montrer le cahier des charges, sinon ils ne pourront pas compter sur moi. "



Le discours d'Henri Flohr est pourtant différent : " On va suivre Jamet parce que c'est aussi notre ami, c'est un tāvana du Tapura Huiraatira, c'est ça aussi la politique. On ne va pas l'embêter et le faire basculer encore. Ah non, on est là on va apporter notre soutien à notre président. "



L’identité des deux nouveaux représentants du conseil syndical du Sécosud doit être transmise aux services de l’État pour validation. Cette formalité ne devrait prendre que quelques jours. En milieu de semaine prochaine, une réunion du comité directeur du syndicat pour l’électrification des communes du sud de Tahiti devrait se tenir, dans sa nouvelle configuration, sous la présidence d’Anthony Jamet.



Les huit membres du Sécosud devront trancher entre les deux offres économiques encore en compétition dans l’appel d’offres (celle de EDT-Engie ou celle de Teva Rua Nui) pour la fourniture d’électricité aux 11 508 abonnés des communes de Hitia'a o te ra, Teva i Uta et de la Presqu’île, jusqu’en 2034.



La nouvelle délégation de service public doit être rendu applicable avant le 28 février prochain, faute de quoi les 35 110 habitants de la zone sont exposés au risque d’un blackout dès le 1er mars.