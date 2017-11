Fitness - La nocturne EA’TTITUDE 2017, c’est vendredi

Infos Pratiques:

Le Ministère et la Direction de la santé organisent la Nocturne de la Ea’ttitude, ce vendredi 17 novembre 2017 au Parc Paofai, de 17h à 21h. Pour rappel, cet événement publique gratuit a lieu chaque année afin d’informer et d’adopter des comportements favorisant la bonne santé, au travers d’ateliers sportifs, d’information et de bien-être.Le fitness, le yoga et le désormais populaire challenge inter-entreprise restent au programme cette année encore, mais les organisateurs vous feront découvrir de nouvelles activités telles que du cross-fit, le rameur concept grand public, les sports de combats ou encore le street workout.