Finale Hip Hop International France : "All in One" vise le podium

PAPEETE, le 26/05/2017 - Nos danseurs polynésiens s'envoleront ce samedi soir pour l'hexagone, afin de participer à la dernière étape du concours Hip Hop International France, qui se tiendra le 3 juin au Palais des Sports à Paris. Lors des sélectives qui se sont tenues le 2 avril au Zénith d'Orléans, nos danseurs se sont hissés sur la plus haute marche du podium. Cette fois-ci, ils visent les trois premières places pour prétendre à la grande finale internationale prévue au mois d'août aux États-Unis.



C'est la dernière ligne droite pour les danseurs du groupe " All in One ". Le 3 juin, ils tenteront d'arriver parmi les trois meilleurs groupes français, de la catégorie adultes, lors de la finale du concours Hip Hop International France, qui se tiendra au Palais des Sports à Paris.



Sept groupes concourront dans cette catégorie, et nos danseurs pourraient faire partir des favoris, puisqu'ils ont marqué les esprits durant leur performance, le 2 avril dernier à Orléans. En effet, les " All in One " se sont hissés sur la plus haute marche du podium.



Cette fois-ci, le challenge sera de taille, puisque s'ils arrivent parmi les trois premiers, ils décrocheront leurs passeports pour la grande finale internationale qui se tiendra au mois d'août, aux États-Unis.



Confiants et motivés, nos danseurs mettront en avant notre culture pour impressionner le jury, aussi bien sur le plan musical que gestuel. D'ailleurs, ils présenteront la même danse, " mais avec quelques modifications ", explique Ateliana Ruiz, membre fondateur du groupe.



Et passer par l'étape française était une obligation pour ces jeunes : " Sinon il aurait fallu faire un concours Hip Hop International à Tahiti. Vu qu'il n'y en a pas eu, nous n'avions pas d'autre choix pour espérer arriver aux États-Unis ", raconte Ateliana.



Côté chorégraphie, Manava Akau, chef de la troupe, s'inspire de la vie en générale. Avec un parcours exemplaire dans le milieu de la danse moderne, Manava a redoublé d'efforts pour parfaire leur prestation, malgré les difficultés. " Nous n'avons pas de salles de répétition chez nous, et c'est dommage ", regrette Ateliana.



Et s'ils arrivent à se qualifier pour l'ultime étape de ce concours, les " All in One " devront préparer une danse supplémentaire. " Nous garderons la même danse avec quelques améliorations, bien sûr. Mais, il va falloir que l'on présente aussi une danse traditionnelle. C'est ce qu'ils demandent en Amérique. Que chaque participant présente leur culture au travers de la danse ", prévient Ateliana.



Pour la grande finale internationale, on compte plus d'une centaine de participants.



Mais en attendant, il va falloir que nos 'aito se démarquent le 3 juin, à Paris. Leurs familles en métropole seront aussi présentes pour les soutenir. Et tout le fenua vibrera également avec vous.



Faaitoito les " All in One " !