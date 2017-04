Fin de la vigilance orange

PAPEETE, le 1er avril 2017 - La météo devrait être plus clémente ce week-end sur l'ensemble de la Polynésie française.



Les feux repassent au vert. En fin de semaine, les Australes Centre, les Australes Ouest, les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent avaient été placées en vigilance orange. Sur l'île de Tahiti, les fortes pluies ont fait des dégâts notamment sur les communes de la côte est.



Ce matin, vers 5 heures, Météo France a publié un bulletin météo. Tous les archipels sont en vert à l'exception de la zone Australe centre.





ILES DU VENT

Phénomènes Météorologiques : Fortes Pluies



Zones concernées : Fin de suivi pour les zones : Iles du Vent



Situation et évolutions prévues : Des grains évoluent encore en marge Sud de l'archipel mais ils ne devraient plus concerner les îles ce samedi. Par ailleurs quelques passages de nuages bas et averses sont encore possibles en matinée sur les côtes Nord de Tahiti et Moorea. Retour donc à de bonnes conditions dés ce matin.



ILES SOUS LE VENT

Phénomènes Météorologiques : Fortes Pluies.



Zones concernées : Fin de suivi pour les zones : Iles Sous le Vent



Situation et évolutions prévues : Malgré quelques averses ou grains de courte durée ce samedi, principalement en matinée, de larges éclaircies s'imposent rapidement.



AUSTRALES

Phénomènes Météorologiques : Fortes Pluies.



Zones concernées : Fin de suivi pour les zones : Australes Ouest, Australes Centre.



Situation et évolutions prévues : Un temps perturbé intéresse encore la zone Australes centre au cours des prochaines 24 heures. Des passages de grains peuvent occasionner d'importants cumuls de pluie jusqu'à samedi soir de Tubuai à Raivavae, mais les cumuls de pluie attendus sont en net recul. Les passages de grains sont parfois accompagnés de rafales de vent dépassant les 70 kilomètres/heure.

Sur la zone Australes Ouest, les éclaircies s'imposent dès samedi matin malgré quelques averses résiduelles.